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Сегодня, 00:15

Медведев в 2023-м ни разу не вылетал на «мастерсах» раньше четвертьфинала. Пройдет Зверева в Цинциннати?

Прогноз на матч ATP Цинциннати Александр Зверев — Даниил Медведев 17 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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17 августа старые друзья Даниил Медведев и Александр Зверев сразятся в третьем круге «мастерса» в Цинциннати. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 9:6 в пользу первой ракетки РФ.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Медведева серьезным фаворитом игры. На его победу выставлен коэффициент 1.48, что приблизительно 69% вероятности исхода. Успех Зверева доступен за 2.65 (31%).

Ставка в 1000 рублей на немецкого теннисиста в случае его неожиданного выигрыша принесет выплату в 2650 рублей.

Выберите один из нескольких вариантов количества геймов в игре:

  • тотал больше 21.5 гейма идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.07;

  • ТБ 22.5 — за 1.98, ТМ 22.5 — за 1.83.

Медведев забрал все три очных матча в этом году, но лишь в одном случае он победил с разницей более двух геймов. Ф1(+2.5) оценен в 2.05, Ф1(+3.5) — в 1.70. Противоположные Ф2(-2.5) и (-3.5) доступны за 1.77 и 2.03 соответственно.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Даниила за 2.28. На открытом харде россиянин немца с таким счетом никогда не обыгрывал. Победа Александра хотя бы в одной партии за 1.63 — значительно более вероятный исход.

Девять из 15 матчей между теннисистами были трехсетовыми. На три партии котировка — 2.30, на две — 1.55.

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Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Даниил Медведев

Медведев был слегка нервозен в последние дни: вылетел с турнира в Торонто, ведя в каждой из двух партий против де Минаура, а в Цинциннати бесился из-за ошибок на тренировке и швырял ракетку. Однако в первом же матче в США Даниил продемонстрировал свой высокий уровень — в двух сетах без лишних дерганий разбил Музетти (6:3, 6:2).

Зверев тоже 2:0 одолел Нисиоку, а в первом круге с тем же счетом переиграл Димитрова, но уверенностью от его игры не пахнет. Плюс стоит вспомнить, что в Торонто Саша взял всего три гейма в противостоянии с Давидовичем-Фокиной — тогда он просто развалился.

В этом сезоне Медведев и Зверев встречались трижды, и каждый раз россиянин оказывался сильнее. А на харде он выиграл у немца семь из восьми последних матчей. Плюс не забываем, что Даниил еще ни на одном «мастерсе» в 2023-м не вылетал раньше четвертьфинала.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-2.5) за 1.77.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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Рубин – Кр. Советов
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