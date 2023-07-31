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31 июля, 22:15

«Амкал» — «Знамя Ногинск»: прогноз на матч FONBET Кубка России 31 июля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Амкал» — «Знамя Ногинск» 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Фото Официальный телеграм-канал «Амкала»
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31 июля в первом круге Пути регионов Кубка России блогерский клуб «Амкал» сыграет с командой второй лиги — «Знаменем» из Ногинска. Игра пройдет на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Амкал» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья и успех «Знамени» доступны за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на клуб второй лиги в случае его выигрыша принесет выплату в 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.

Считаете, что «Амкал» не победит по итогам 90 минут? Вариант Х2 предложен за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.11.

Условие «обе забьют» предложено за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

Проход «Амкала» в следующий раунд оценен коэффициентом 1.62, «Ногинска» — 2.30. В розыгрыше-2022/23 блогерской команде удалось преодолеть стартовый раунд турнира.

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Прогноз и ставка на матч «Амкал» — «Знамя Ногинск»

Если в прошлом дебютном сезоне на высшем уровне задачей «Амкала» были не столько победы, сколько продвижение бренда, то сейчас цель четкая — пройти как можно дальше по сетке. Чтобы достичь ее, уже в первом матче команда должна сыграть максимально строго и стройно — никаких развлечений, только футбол и результат. Примерно то же самое наблюдали болельщики в последних матчах амкаловцев в МФЛ — в трех играх было забито всего два мяча.

«Знамя» тоже играет не очень результативно, а в предстоящей встрече на игроков еще и давление будет повышенное, ведь они еще ни разу не участвовали в играх с подобным зрительским интересом. Так что, скорее всего, встреча получится закрытой, а исход может решить всего один мяч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 гола за 1.68.

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ФК Знамя (Ногинск)
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