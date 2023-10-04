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«Антверпен» — «Шахтер»: аутсайдеры группы H не подарят шоу

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Антверпен» — «Шахтер» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арбнор Муя и Юрген Эккеленкамп («Антверпен»).
Фото Global Look Press
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4 октября «Антверпен» примет «Шахтер» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Босейль», начало — в 19.45 по московскому времени. Соперников по квартету H рассудит Раде Обренович из Словении. В России поединок не покажут.

Лига чемпионов. Группа H
04 окт, 19:45. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Шахтер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.92, что составляет примерно 48% вероятности. Раздел очков доступен за 3.69 (27%), триумф «Шахтера» — за 4.09 (25%).

Три тура чемпионата Бельгии подряд закончились для «Антверпена» нулевыми ничьими. Повторение этого результата оценили в 8.75.

Тотал больше 2.5 гола предложили за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.97. Обмен меткими выстрелами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.06.

Непоражение «горняков» на стадионе «Босейль» можно сыграть за 1.93.

На то, что парни Марка ван Боммела забьют больше 1.5 мяча, дали котировку 1.92. Красные стартовали с сухого разгрома от «Барселоны» (0:5), а чемпионы Украины получили три пробоины от «Порту» (1:3).

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

Прогноз и ставка на матч «Антверпен» — «Шахтер»

Последние результаты красных — настоящая тоска. В групповом турнире главного клубного турнира Европы дебютировали с уничтожения от «Барселоны» (0:5), а после выдали три нулевые ничьи подряд в Высшей лиге Бельгии. «Горняки» провели вторую половину сентября не лучше: влетели «Порту» (1:3) и не выиграли в двух турах чемпионата. Правда, ничью с «Рухом» (1:1) и поражение от «Ворсклы» (1:2) разбавил успех в Кубке Украины — оранжево-черные разгромили «Верес» (3:0).

Все эти обстоятельства намекают на то, что поединок аутсайдеров группы H вряд ли получится зрелищным. Но фактор первого в истории «Антверпена» домашнего матча в группе Лиги чемпионов зарядит Тоби Алдервейрелда и компанию на набор очков.

Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 3.5 за 1.72.

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