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Сегодня, 12:25

«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Факел» — ЦСКА 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Факел».
Фото Официальный телеграм-канал «Факела»
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4 октября ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Факелом». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.30 по московскому времени по свистку арбитра Алексея Амелина. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 14.25 мск.

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04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА считается фаворитом матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.30, это примерно 44% вероятности исхода. Триумф «Факела» идет за 3.22 (28%), ничью — за 3.27 (28%).

Во втором туре воронежцы неожиданно победили в гостях (2:0). На то, что они не уступят в предстоящей встрече, можно поставить за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.60.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, «обе забьют — нет» — в 1.83.

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Считаете, что ЦСКА будет активен в атаке и заработает больше угловых? Выигрыш армейцев по этому компоненту доступен за 1.87, воронежцев — за 2.40.

На два и более гола в исполнении москвичей коэффициент 2.41, на ИТМ2 (1.5) — 1.49.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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