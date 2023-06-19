19 июня Армения и Латвия сойдутся в четвертом туре отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Арбитр Петер Кралович из Словакии даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Армении можно с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.59 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.79 (25%).

Армяне в случае виктории сравняются по очкам с лидирующей Турцией. Ставка в 1000 рублей на коллектив Александра Петракова при благоприятном исходе принесет 1780 рублей.

Латвия пока выглядит главным аутсайдером группы: в двух стартовых турах команда Дайниса Казакевича уступила Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Верите, что в предстоящем матче красно-бело-красные наберут первые очки? Поставить на непоражение гостей можно за 2.08.

Правда, наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги встречи намекают на преимущество Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и компании:

• ничья 1:1 и триумф Армении 1:0 даны за 6.60;

• 2:0 — за 7.26;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86.

Рынок на обмен голами доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.89.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Армения — Латвия

Латыши не побеждают в официальных турнирах уже на протяжении четырех матчей, три из которых проиграли. Причем команда встречалась не только с крепкими Уэльсом и Турцией, но и с посредственными Андоррой и Молдовой. Армения же неплохо стартовала в отборочном турнире и в случае виктории догонит лидирующих в группе турков. В первых турах сборная пересекалась с теми же оппонентами, что и Латвия, — Уэльсом (4:2) и Турцией (1:2).

Рекомендуемая ставка: победа Армении за 1.78.

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