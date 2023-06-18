Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Хорватия — Испания: где смотреть финал Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Йереми Пино (Испания) в мате против Италии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 июня сборные Хорватии и Испании сойдутся в финале Лиги наций. Битва за трофей пройдет в Нидерландах на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Финал
18 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Хорватия
Испания

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: взять победу коллектива Луиса де ла Фуэнте в основное время можно с коэффициентом 2.11, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш хорватов доступен за 3.73 (25%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 3.43 (28%).

Думаете, что соперники не определят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 3730 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 идут за 6.37;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.19;

• 0:0 — за 7.75.

Также можно поставить на викторию любой из команд с учетом овертайма и серии 11-метровых: триумф номинальных хозяев оценен в 2.43, гостей — за 1.54. Испанцы выступали в финале прошлого розыгрыша, но в решающем матче уступили Франции (1:2).

Лука Модрич на&nbsp;тренировке перед финалом Лиги наций. Хорватия — Испания: прогноз на финал Лиги наций 18 июня 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.78. В трех последних очных столкновениях оппоненты выдавали ярчайшие поединки и оформляли минимум по пять метких выстрелов на двоих.

Обмен точными попаданиями предложен за 1.89, обратный вариант идет за 1.92. Ставка на «обе забьют» сыграла в двух предыдущих встречах сборных.

Также вы можете угадать, кто откроет счет в финале. Этот рынок на Хорватию идет за 1.76, Хорватию — за 2.46.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Италия: где смотреть матч за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года онлайн в прямом эфире