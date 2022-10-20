20 октября в перенесенной игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — «Арсенал» и ПСВ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток испанца Алехандро Эрнандеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты матча: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 66%. Победа ПСВ доступна с котировкой 6.60 (14%), ничья идет за 5.00 (20%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 5000 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога матча выглядят следующим образом:

• победа «Арсенала» 2:1 идет за 7.90;

• успех 2:0 — за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.70.

ПСВ — вторая после «Фейеноорда» команда группового этапа ЛЕ по количеству голов. Голландцы за три тура наколотили уже 11 мячей, в двух последних встречах с «Будё-Глимт» и «Цюрихом» клуб из Эйндховена забивал по пять голов. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 3.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.34.

«Арсенал» за три тура вонзил шесть, но в среднем по сезону команда Микеля Артеты забивает 2.3 гола за матч. ИТБ1 (1.5) доступен за 1.47, ИТМ1 (1.5) — за 2.70.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.55.

Поставить на то, что в предстоящей игре отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Обратный рынок предложен за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — ПСВ 20 октября 2022 года

«Арсенал» победил в каждом из трех предыдущих матчей и с девятью очками возглавил группу. ПСВ в первом туре сыграл вничью с «Будё-Глимт» и с семью баллами расположился вторым. Обе команды много забивают: «канониры» заколачивают 2.3 гола в среднем за матч, голландцы — 3.1. Лондонцы отличились в каждом матче сезона, красно-белые не забили лишь в двух из 18, при этом 10 раз вонзили минимум три мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.