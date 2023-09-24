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Сегодня, 06:15

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 24 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Букайо Сака.
Фото Global Look Press
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24 сентября в шестом туре АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Дерби Северного Лондона пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 16.00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Ли Беттса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
24 сент, 16:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.50 (21%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 4.40 (22%).

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды прибил соседа (3:1 дома и 2:0 на выезде). Рынок на непоражение «шпор» идет за 2.22.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66.

Обмен результативными действиями доступен за 1.54, обратный вариант — за 2.43. В последних 10 очных поединках в АПЛ ставка на «обе забьют» заходила семь раз.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Обе команды хорошо начали сезон и после пяти туров набрали по 13 очков. Также они немало забивают: «Арсенал» отмечается в среднем 1.8 раза за 90 минут, «Тоттенхэм» — 2.6. А в половине из 10 предыдущих встреч в АПЛ соперники пробили отметку в три гола и при этом обменялись точными ударами. Учитывая хороший старт клубов, результативная битва весьма вероятна и в предстоящей игре на «Эмирейтс».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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