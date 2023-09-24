Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
24 сентября в шестом туре АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Дерби Северного Лондона пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 16.00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Ли Беттса. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.50 (21%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 4.40 (22%).
В прошлом сезоне «Арсенал» дважды прибил соседа (3:1 дома и 2:0 на выезде). Рынок на непоражение «шпор» идет за 2.22.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66.
Обмен результативными действиями доступен за 1.54, обратный вариант — за 2.43. В последних 10 очных поединках в АПЛ ставка на «обе забьют» заходила семь раз.
Обе команды хорошо начали сезон и после пяти туров набрали по 13 очков. Также они немало забивают: «Арсенал» отмечается в среднем 1.8 раза за 90 минут, «Тоттенхэм» — 2.6. А в половине из 10 предыдущих встреч в АПЛ соперники пробили отметку в три гола и при этом обменялись точными ударами. Учитывая хороший старт клубов, результативная битва весьма вероятна и в предстоящей игре на «Эмирейтс».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.81.
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