4 мая в 33-м туре чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Бетис». Встреча на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.00 по московскому времени. Поединок обслужит судья Мигель Анхель Ортис Арьяс. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом басков. На успех коллектива Эрнесто Вальверде предложен коэффициент 1.71, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья оценена в 3.99 (24%), а триумф гостей идет за 4.98 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3990 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Бетис» не уступил «Атлетику» в основное время в четырех из пяти последних матчей. Победа или ничья севильцев 4 мая дана за 2.20.

Только однажды за прошедшие пять встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — в 1.88.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Обмен точными выстрелами в ближайшей игре доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

Букмекерская компания Olimpbet назвала наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу «Бильбао». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.79.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Бетис»

Клубы идут рядом в турнирной таблице: на седьмом и шестом местах — и конкурируют за места в еврокубках. Но у «Атлетика» проблемы в домашних матчах: баски выиграли лишь один из пяти последних поединков. А еще команда Вальверде не забила в трех из четырех встреч при родных фанатах.

Но ситуация «Бетиса» еще хуже. У парней Мануэля Пеллегрини всего одна победа в шести турах. В четырех из них севильцы не смогли забить. На выезде они тоже играют плохо: три поражения подряд.

В этой ситуации в пользу «Бильбао» говорит великолепная оборона. Дома «львы» пропустили всего 12 мячей — меньше только у «Барселоны» (два). А еще «Бетис» уступил на «Сан-Мамес» восемь раз подряд. Причем в восьми из 10 предыдущих выездов севильцы пропустили минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетика» за 1.71.

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