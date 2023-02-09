9 февраля в КХЛ «Авангардом» сразится с ЦСКА. Игра состоится в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание намечено на 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Авангард». На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 3500 рублей.

«Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей против ЦСКА. На то, что омичи не уступят в основное время, котировка — 1.42. На Х2 — 1.50.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

На то, что «Авангард» забросит в каждом периоде, котировка — 4.50. Такое же условие у ЦСКА предложено также за 4.50.

Считаете, что обе команды забьют по две и более шайбы? Такое условие оценено коэффициентом 1.96, противоположный исход — 1.75.

На гол лучшего бомбардира «Авангарда» Ткачева (20+29) можно поставить за 2.30, на точный бросок лидера атаки ЦСКА Окулова (15+29) — за 4.00.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.82, гостей — за 2.00.