8 февраля в КХЛ состоится матч с участием лидера Западной конференции СКА и третьей команды «Востока» — «Автомобилиста». Игра пройдет в Екатеринбурге на арене «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.55 мск.

СКА — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу клуба из Санкт-Петербурга в основное время можно поставить с коэффициентом 2.25, вероятность подобного исхода — примерно 44%. Ничья оценена котировкой 3.80 (23%), успех «Автомобилиста» — в 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

Считаете, что хозяева не дрогнут перед лучшей командой КХЛ хотя бы по итогам 60 минут? Вариант 1Х идет за 1.60.

Эксперты полагают, что командам по силам пробить «верх» в матче: ТБ 4.5 шайбы доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.25.

СКА забрасывает в среднем 3.29 шайбы за игру, «Автомобилист» — 2.69. ИТБ1 (3) можно взять за 2.43, ИТБ1 (2.5) — за 2.18.

Кто откроет счет в матче? Хозяева — 2.00, гости — 1.75, никто — 48.0.

В последних двух встречах против «Автомобилиста» СКА не проиграл ни одного периода. На то, что это произойдет снова, котировка — 3.00.

Успех гостей с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за 1.71, хозяев — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — СКА

СКА откровенно доигрывает регулярный сезон. Команда Романа Ротенберга первой пробилась в плей-офф и в последних играх не впечатляет результатами: проиграла четыре из пяти матчей — «Металлургу» (2:3), «Торпедо» (1:2 Б) и дважды «Локомотиву» (0:1 и 1:2). Очевидно, что хоккеисты настраиваются на плей-офф.

«Автомобилист» еще не гарантировал себе участие в Кубке Гагарина — на «Востоке» в этом сезоне очень высокая конкуренция. Поэтому екатеринбуржцам все еще нужны очки, а против сильнейшей команды КХЛ мотивация будет зашкаливающая. Плюс матч состоится дома — родные трибуны поддержат.

«Авто» — самая результативная команда своего дивизиона, забросила 159 шайб в 59 матчах (в среднем — 2.69 за игру). Демотивированный СКА в гостях вполне может пропустить от лучшей атаки «Востока» больше трех шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.64 (в случае если «Авто» забросит дважды, по ставке случится возврат).