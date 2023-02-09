9 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Авангардом» и ЦСКА. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Авангарда» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

«Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей против ЦСКА. На то, что омичи не уступят в основное время, котировка — 1.42. На Х2 — 1.50.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.82, гостей — за 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Считаете, что обе команды забьют по две и более шайбы? Такое условие оценено коэффициентом 1.96, противоположный исход — 1.75.

На гол лучшего бомбардира «Авангарда» Ткачева (20+29) можно поставить за 2.30, на точный бросок лидера атаки ЦСКА Окулова (15+29) — за 4.00.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — ЦСКА

«Авангард» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА в последние годы. В предыдущих шести официальных матчах омичи пять раз обыграли москвичей. Причем четыре победы были добыты в основное время, три оказались «сухими».

К концу регулярного сезона обе команды показывают невзрачный хоккей и нелучшие результаты: обе проиграли по шесть из 10 крайних встреч в чемпионате. Правда, «Авангард» дома по-прежнему достаточно хорош: проиграл всего дважды в 10 матчах. А вот у ЦСКА четыре поражения подряд на выезде. В Омске вполне может случиться пятое.

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.82.