«Барселона» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов примет аутсайдера группы H — «Антверпен». Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Раду Петреску из Румынии прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, каталонцы — однозначные фавориты: поставить на «Барселону» можно с коэффициентом 1.19, это приблизительно 83% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо меньшей котировкой 7.80 (11%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет 7800 рублей.

Команда Марка ван Боммела — однозначный аутсайдер всего квартета. Эксперты не верят даже в то, что бельгийцы хотя бы не уступят на Олимпийском стадионе. Коэффициент на этот рынок — 5.01.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога встречи включили в себя только победы каталонцев:

• 2:0 — за 6.60;

• 3:0 — тоже за 6.60;

• 2:1 — за 8.80.

Оба клуба в этом сезоне показывают неплохую результативность: сине-гранатовые отличаются в среднем 2,6 раза за 90 минут, красные — 1.89. Тотал больше 3.5 гола на предстоящий поединок доступен за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.

Рынок «обе забьют» идет за 4.41, обратный вариант — за 1.20.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Антверпен»

Подопечные Хави еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне, а к старту Лиги чемпионов подошли после четырех подряд побед в ла лиге. Особенно яркой получилась последняя виктория — каталонцы уничтожили «Бетис» (5:0). В отличной форме находятся Роберт Левандовски и Ферран Торрес: оба оформили по три мяча в примере. Даже травма Педри не мешает сине-гранатовым создавать кучу моментов: «Барса» лидирует в чемпионате не только по голам (13), но и по xG (12,3). Скромный «Антверпен» вряд ли сможет навязать борьбу каталонцам на их поле.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.70.

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