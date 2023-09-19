Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
19 сентября первом туре Лиги чемпионов «Лейпциг» приедет в гости к «Янг Бойз». Встреча на арене «Стад де Сюисс» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.40 мск.
Гости — фавориты поединка, считают аналитики букмекерской конторы Winline. На успех «Лейпцига» предложен коэффициент 1.65, что соответствует 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), триумф «Янг Бойз» — в 5.00 (16%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет выигрыш в 4300 рублей.
«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» за четыре тура в Германии — 13 раз. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.
Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.
«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти игр подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.
На первый гол в исполнении гостей предложено поставить с котировкой 1.73.
Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.
Победа «Лейпцига» с форой (-1.5) доступна за 2.57.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -