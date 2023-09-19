Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Янг Бойз» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Лейпциг» 19 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Донат Ррудхани («Янг Бойз»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 сентября первом туре Лиги чемпионов «Лейпциг» приедет в гости к «Янг Бойз». Встреча на арене «Стад де Сюисс» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 19.40 мск.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 19:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
РБ Лейпциг

Гости — фавориты поединка, считают аналитики букмекерской конторы Winline. На успех «Лейпцига» предложен коэффициент 1.65, что соответствует 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), триумф «Янг Бойз» — в 5.00 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном случае принесет выигрыш в 4300 рублей.

«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» за четыре тура в Германии — 13 раз. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.

«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти игр подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). «Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и ко?

На первый гол в исполнении гостей предложено поставить с котировкой 1.73.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.

Победа «Лейпцига» с форой (-1.5) доступна за 2.57.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Янг Бойз
0
Читайте также
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года