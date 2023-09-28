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Сегодня, 10:15

«Барыс» — «Адмирал»: где смотреть матч КХЛ 28 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — «Адмирал» 28 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Адмирала».
Фото Телеграм-канал «Адмирала», Telegram
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28 сентября одни из слабейших команд Восточной конференции КХЛ «Барыс» и «Адмирал» сойдутся в очном поединке. Игра регулярного чемпионата пройдет в Астане на льду «Барыс Арены». Начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.15 мск покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Павел Тютнев (&laquo;Адмирал&raquo;). «Барыс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 28 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не определили однозначного фаворита: успех хозяев в основное время доступен с котировкой 2.45, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш гостей представлен за 2.70 (36%), коэффициент на ничейный исход — 3.70 (25%).

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.83, этот рынок на «Адмирал» идет за 1.96.

Команды встречались 16 сентября — тогда клуб из Астаны в ярком поединке добыл минимальную победу (4:3). Поставить на то, что в предстоящем матче «моряки» хотя бы не уступят после трех периодов, предлагают за 1.55.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.76, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 2.87, Ф2(+1) — за 1.34.

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Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.84, ТМ 4.5 — за 1.83.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.85, обратный вариант — в 1.26.

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