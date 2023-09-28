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Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:50

Коэффициент на победу 2DROTS над «Химками» в Кубке России за сутки взлетел с 4.50 до 8.80

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
2DROTS.
Фото Официальный телеграм-канал 2DROTS
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28 сентября в заключительном матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России клуб медиафутбольной лиги 2DROTS сыграет с командой ФНЛ — «Химками». Встреча состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
28 сент, 16:30. Москвич (Москва)
2DROTS
Химки

Менее чем за сутки до стартового свистка в букмекерской компании Winline на победу 2D можно было поставить с коэффициентом 4.50, однако за пять часов до начала он повысился почти в два раза — до 8.80. Ничью теперь можно взять за 5.40, а успех «Химок» в основное время — за 1.28.

В результате метаморфоз также поменялись котировки в других рынках. Например, вариант «победа 2DROTS или ничья» теперь можно взять за 3.35, фору (+1.5) на хозяев — за 1.94. Условие, при котором медиакоманда откроет счет, доступно за 3.84, а проход «любителей» в пятый раунд оценен в 4.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Химки
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