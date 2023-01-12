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«Барыс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — ЦСКА 12 января 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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12 января в регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА сыграет с «Барысом». Встреча состоится в Казахстане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 4.00 (23%), успех «Барыса» — за 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей, то есть чистая прибыль составит 3000 рублей.

Вариант «Барыс» не уступит в основное время" доступен за 1.75.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.43, гостей — за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85, ТМ 4.5 — за 2.00.

Считаете, что обе команды отличатся минимум по два раза? Такое условие оценено котировкой 2.06.

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Шикарный коэффициент на то, что ЦСКА победит и не пропустит, — 7.00. На «Барыс» котировка еще мощнее — 11.0.

Если во всех периодах будет заброшено по две и более шайбы, это увеличит ставку в 7.5 раза.

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