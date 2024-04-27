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Сегодня, 12:15

«Байер» — «Штутгарт»: парни Алонсо сыграют в Леверкузене впервые после завоевания титула

Прогноз на матч бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» 27 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Байер».
Фото Getty Images
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27 апреля «Байер» и «Штутгарт» сыграют в 31-м туре бундеслиги. Встреча состоится в Леверкузене на «Бай-Арене» и стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru начнется с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Штутгарт

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.71, это около 54% вероятности. Триумф «Штутгарта» предложен с котировкой 4.60 (22%). Ничья оценена в 4.20 (24%).

Успех «Байера» с форой (-1 идет за 2.11. Если предполагаете, что «швабы» навяжут борьбу новоиспеченному чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.69.

Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.55, обратный вариант — за 2.36.

Также специалисты ждут, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

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Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Штутгарт»

«Байер» возвращается в Леверкузен, где две недели назад официально оформил долгожданное чемпионство. После домашнего разгрома «Вердера» (5:0) у клуба было два выезда — к «Вест Хэму» в Лиге Европы и к дортмундской «Боруссии» в бундеслиге. Оба поединка завершились одинаково (1:1), теперь же парни Хаби Алонсо сыграют с командой, с которой в этом сезоне уже выдавали концерт на «Бай-Арене». В феврале соперники устроили результативный триллер в Кубке Германии, который завершился победой хозяев (3:2).

И «фармацевты», и «швабы» придерживаются атакующего стиля, стремятся доминировать на поле и обожают прессинг. Столкновение таких оппонентов просто неизбежно выливается в индивидуальные ошибки, которые конвертируются в голы. Плюс «Штутгарт» еще решает турнирные задачи — имеет шансы вторую строчку, но до сих пор не гарантировал себе третью. Хозяева же будут сражаться за продление уникальной беспроигрышной серии. Такой матч просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.

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