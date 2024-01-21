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Сегодня, 12:15

«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 января 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января в 21-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Бетису». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на арене «Бенито Вильямарин». Команды рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Аналитики считают блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 53%. Дележ очков доступен за 3.94 (24%), выигрыш хозяев — за 4.13 (23%).

«Барса» победила в пяти прошлых очных матчах. Верите, что в этот раз «гелиополиты» не проиграют? Победу хозяев или ничью можно заиграть за 2.05.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.22. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант оценен в 2.26.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров:

  • ничья 1:1 — за 7.20;

  • виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

  • нулевая ничья — за 8.75.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

«Бетис» неплох в чемпионате: у него всего одно поражение за 15 матчей при пяти победах и девяти ничьих. При родных фанатах севильцы не проиграли 11 раз подряд (шесть побед и пять ничьих). При этом игры с участием зелено-белых крайне редко превращаются в шоу — в восьми из девяти последних встреч с участием «Бетиса» обе команды забили не более двух мячей.

Каталонцы тоже не феерят: не больше трех мячей зафиксировано в восьми из 10 поединков «Барсы» в чемпионате Испании. При этом обмен голами прошел в четырех встречах ла лиги подряд. Но блауграна по-прежнему сильна: у команды Хави лишь одно поражение за восемь туров, а на выезде — беспроигрышная серия из девяти матчей. Скорее всего, их серия пополнится очередной победой.

Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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