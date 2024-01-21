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Сегодня, 14:15

«Бавария» — «Вердер»: где смотреть матч бундеслиги 21 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января «Бавария» сыграет в 18-м туре бундеслиги против «Вердера». Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
21 янв, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вердер

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.09, что соответствует 89% вероятности. Ничья оценена в 11.75 (7%), успех бременцев — в 25.0 (4%).

На обмен голами доступна котировка 2.03, обратный рынок идет за 1.78.

Поставить на команду Томаса Тухеля с форой (-2.5) можно за 1.72. Сухая победа хозяев оценена в 1.87.

«Вердер» в трех матчах подряд сыграл вничью, а еще в одном победил. На то, что гости снова не уступят, можно поставить за 8.00.

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Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.31.

Самый вероятный итог противостояния — 3:0 в пользу «Баварии». Сыграть этот счет можно за 6.79.

Футбол
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ФК Бавария
ФК Вердер
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