Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Борцы «Ахмата» — первые в истории победители Континентальной лиги дзюдо!

Награждение Турпала Тепкаева.
Telegram Дзен

Финал нового международного турнира среди мужских клубных команд, официальным партнером которого выступает FONBET, прошел в Москве. Соперником спортсменов из Чеченской Республики по финалу стала екатеринбургская команда — «Урал-Западная Сибирь».

Красочная история открытия, не уступавшая уровню крупнейших мировых состязаний, яркие схватки, непредсказуемый финал, по ходу которого впереди был будущий серебряный призер, призовой фонд в 6 миллионов рублей — топ-турнир удался.

С трибун за турниром следили легенды российского спорта Владимир Невзоров, Тамерлан Тменов, Александр Михайлин, Дмитрий Носов, Андрей Лавров и Александр Попов, Роман Власов и Сослан Рамонов.

Специального приза «Герой дня» от крупнейшего букмекера страны по итогам финала Континентальной лиги удостоен Турпал Тепкаев из «Ахмата», а Денис Коротаев из уфимского «Динамо» получил аналогичную награду в номинации «Иппон дня». Призы им вручил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Вклад букмекера в развитие отечественного дзюдо не остался незамеченным организаторами турнира. Федерация дзюдо России отметила FONBET и лично его генерального директора Сергея Анохина и вручила ему специальный приз, оценив профессионализм компании и плодотворное сотрудничество между букмекером и федерацией.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире