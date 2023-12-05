СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столкнется с командой из Восточной конференции — «Автомобилистом». Игра состоится 5 декабря и пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение петербуржцам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет приблизительно 48% вероятности. Выигрыш екатеринбуржцев предложен за 3.15 (30%), котировка на ничью — 4.03 (22%).

Успех «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.27, этот рынок на команду Романа Ротенберга оценен в 1.63.

Также вы можете выбрать один из предложенных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.37, Ф2(0) — за 1.58;

• Ф1(+1) — за 1.54, Ф2(-1) — за 2.43.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Поставить на то, что обе команды отличатся хотя бы по два раза, можно за 1.77. Обратный рынок можно взять за 1.93.

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