15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на арене «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

«Боруссия» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу немецкой команды выставлен коэффициент 2.40, вероятность такого исхода — 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Челси» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

«Челси» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что синие не уступят в первом матче в Германии, возьмите вариант Х2 за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.92.

Лондонцы обменялись голами с соперниками только в трех из десяти последних матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.76, «обе забьют — нет» — в 2.06.

Пенальти в предстоящей встрече предложено оформить за 2.70, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Себастьян Алле — наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд. На его результативный удар выставлен коэффициент — 2.40.

Эксперты считают, что команды, скорее всего, сыграют вничью 1:1. Котировка — 6.40.

Уже сейчас можно поставить на проход того или иного клуба в 1/4 финала: успех «Боруссии» доступен за 2.40, «Челси» — за 1.62.