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Сегодня, 18:15

«Реал» — «Эльче»: прогноз на матч ла лиги 15 февраля 2023 года

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Эльче» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
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Мадридский «Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании встретится с идущим на последнем месте «Эльче». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko спорт».

Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче

Букмекеры считают «бланкос» огромными фаворитами: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.20, вероятность — около 82% вероятности. Котировка на успех гостей — 15.5 (6%). Ничья доступна за 7.20 (12%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 7200 рублей.

«Эльче» однозначно худшая команда ла лиги. Зелено-полосатые за 20 туров набрали лишь девять очков, отстали от 19-й строчки на 10 баллов и потерпели уже 13 поражений. Поставить на то, что гости не уступят в предстоящем матче, можно за 4.90.

Три наиболее вероятных исхода встречи отражают существенное преимущество команды Карло Анчелотти:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

Предстоящая игра может получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60. В матче первого круга мадридцы разгромили соперника 3:0.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.20, «обе забьют — нет» — в 1.68.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Эльче» — «Реал» 15 февраля 2023 года

Зелено-полосатые добыли первую победу в этом сезоне ла лиги только в прошлом туре чемпионата — разбили «Вильярреал» 3:1. Но в целом команда выступает ужасно: проиграла в 13 из 20 матчей в ла лиге и забила лишь 15 мячей. «Бланкос» же идут вторыми в чемпионате и выиграли в шести из восьми последних матчей во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.57.

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