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Сегодня, 14:15

«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Милан» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
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4 октября «Милан» пройдет испытание знаменитыми трибунами «Сигнал Идуна Парк» — россонери сойдутся с «Боруссией» в Дортмунде. Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов стартует по свистку польского арбитра Шимона Марчиняка в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: победе хозяев соответствует коэффициент 2.44, это около 38% вероятности. Успех миланцев предложен со схожей котировкой 2.93 (34%). Ничью оценили в 3.52 (28%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из соперников с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.77, Ф2(0) — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99. «Обе забьют» дали за 1.69, обратный вариант — за 2.18.

Эксперты считают, что лучшие шансы стать автором взятия ворот — у Оливье Жиру. Гол француза идет за 2.90.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Милан»

Черно-желтые и россонери не пересекались в Лиге чемпионов 20 лет — со второго группового этапа в сезоне-2002/03. Тогда соперники обменялись минимальными гостевыми победами (1:0). Новый раунд противостояния тоже не обещает голевой перестрелки: в первом туре обе команды не отличились ни разу. «Боруссия» испугалась «ПСЖ» (0:2), «Милан» не дожал «Ньюкасл» (0:0). Неудача в очном поединке серьезно осложнит положение в битве за плей-офф, поэтому придется осторожничать, а не раскрываться.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

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Футбол
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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