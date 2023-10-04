4 октября в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России состоится московское дерби — «Динамо» примет «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.45 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции намечен на 16.30 мск. Главный арбитр — Владимир Москалев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом идет «Динамо». На победу бело-голубых по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 4.30 (22%).

На то, что красно-белые не уступят, котировка — 1.80. Спартаковцы проиграли «Динамо» всего один из восьми последних матчей во всех турнирах.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60. Можете повысить ставку и взять ТБ 3.5 за 2.15.

Обмен голами оценен в 1.45, противоположный результат — в 2.80.

Если «Динамо» забьет больше одного мяча, сыграет коэффициент 1.73. Если не забьет, то 2.10. У «Спартака» те же условия можно оформить за 2.20 и 1.65 соответственно.

Выигрыш хозяев с учетом серии пенальти идет за 1.60, гостей — за 2.35.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» потерпел сокрушительное поражение в Самаре в последние выходные (0:4), после чего поползли разговоры об увольнении Гильермо Абаскаля. По данным «СЭ», испанца могут снять в случае неудовлетворительного результата дерби с ЦСКА. Однако это не значит, что встречу с «Динамо» красно-белые могут безболезненно провалить (несмотря на выход в плей-офф с первого места).

Гостям нужна если не победа, то хотя бы приличная игра и ничья. Причин, по которым они не смогут добиться этого результата, почти нет. Динамовцы выиграли всего один из семи последних матчей во всех турнирах и находятся не в лучшей форме. Плюс для них «Спартак» — очень неудобный соперник в последние годы: бело-голубые выиграли лишь одну из восьми очных игр. Думается, Абаскаль сможет настроить свою команду на то, чтобы она не проиграла еще раз.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет" за 1.80.

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