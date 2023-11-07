Прогнозы на спорт
Сегодня, 04:15
7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся топ-клубы из группы F — дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Триумф гостей предложен за чуть меньшие 2.59 (37%). На «мирный» результат дали котировку 3.69 (27%).
Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.
Вероятность увидеть размен точными ударами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.
После поражения от «Дортмунда» коллектив Эдди Хау сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а в двух последних встречах прихлопнул «МЮ» (3:0) в Кубке лиги и «Арсенал» (1:0) в АПЛ. «Сороки» находятся в неплохом состоянии, а вот «Боруссия» в субботу безвольно влетела «Баварии» (0:4) на своем поле. И вообще после прошлого поединка с «Ньюкаслом» добыла лишь одну скромную победу над «Хоффенхаймом» (1:0) в Кубке Германии.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.90.
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