Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

«Боруссия» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Ньюкасл» 7 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Марко Ройс («Боруссия») и Шон Лонгстафф («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся топ-клубы из группы F — дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников примерно равные шансы на успех: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.64, что составляет приблизительно 36% вероятности. Триумф гостей предложен за чуть меньшие 2.59 (37%). На «мирный» результат дали котировку 3.69 (27%).

Две недели назад дортмундцы добыли минимальную победу над «сороками». Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Эдина Терзича тоже не уступят, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.61;

  • 0:0 — за 9.25;

  • 2:1 в пользу любой из команд — за 9.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

Вероятность увидеть размен точными ударами оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.34.

Каллум Уилсон. «Ньюкасл» на неделе расправился с «Арсеналом» и «МЮ». «Боруссия» после 0:4 от «Баварии» станет легкой добычей

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Ньюкасл»

После поражения от «Дортмунда» коллектив Эдди Хау сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а в двух последних встречах прихлопнул «МЮ» (3:0) в Кубке лиги и «Арсенал» (1:0) в АПЛ. «Сороки» находятся в неплохом состоянии, а вот «Боруссия» в субботу безвольно влетела «Баварии» (0:4) на своем поле. И вообще после прошлого поединка с «Ньюкаслом» добыла лишь одну скромную победу над «Хоффенхаймом» (1:0) в Кубке Германии.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.90.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» — «Челси»: Сон и Мэддисон поставят соперника на колени