1 мая «Боруссия» примет «ПСЖ» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Она пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада английских арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнется в 21.45 мск.

Букмекеры из компании Winline склоняются к победе парней Луиса Энрике: поставить на парижан можно с коэффициентом 2.41, это около 39% вероятности. Успех «Боруссии» предложен с котировкой 2.85 (35%). Ничья — за 3.80 (26%).

Триумф дортмундцев с форой (0) идет за 2.07. Рынок Ф2(0) — за 1.77.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.47.

«Обе забьют» дали за 1.44, обратный вариант — за 2.79.

Аналитики почти не верят в то, что команда Эдина Терзича окажется в финале: эту опцию представили за 3.07. Итоговый проход «ПСЖ» оценили в 1.42.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»

Соперники встречались на групповом этапе — тогда на первый план выходили осторожность и прагматизм. В каждой из игр влетело по два мяча: на «Парк де Пренс» победили хозяева (2:0), на «Сигнал Идуна Парк» разошлись «миром» (1:1). В полуфинале ставки гораздо выше, поэтому излишне рисковать команды снова не станут. Парижане — фавориты противостояния, но для ярких атакующих перформансов у них будет ответный поединок, который пройдет на домашнем поле. Для дортмундцев же главной задачей будет сдержать быстрое нападение красно-синих во главе с Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.98 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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