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Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Спартак»: красно-белые — короли московских дерби этого сезона

Прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Руслан Литвинов и Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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1 мая пройдет полуфинал Кубка России от Пути регионов — на «ВТБ Арене» сойдутся «Динамо» и «Спартак». Начало матча запланировано на 18.00 по московскому времени, команды рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у команд практически равные шансы на успех: победа «Динамо» в основное время идет за 2.40, вероятность — около 40%. Выигрыш красно-белых можно взять с коэффициентом 2.76 (35%), ничья предложена с котировкой 3.83 (25%).

Проход бело-голубых в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.53;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;

• 2:2 — за 11.0.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.

Хесус Медина (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не проигрывает без Абаскаля, а у «Динамо» своя успешная серия. Но в прошлых дерби больше везло красно-белым

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Красно-белые проводят неоднозначный сезон, но при этом очень качественно выступают против московских клубов — три победы и три ничьи в шести играх РПЛ против столичных оппонентов. Около месяца назад «Спартак» уже справился с «Динамо» (2:1), а в последних 10 очных матчах во всех турнирах выиграл шесть раз при всего двух поражениях. К тому же есть вероятность, что бело-голубые поберегут лидеров: парни Марцела Лички все еще борются за чемпионство, и 5 мая их ждет очередной тур. А для гостей Кубок России — шанс оставить хоть какое-то приятное впечатление о сезоне.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.

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