1 мая пройдет полуфинал Кубка России от Пути регионов — на «ВТБ Арене» сойдутся «Динамо» и «Спартак». Начало матча запланировано на 18.00 по московскому времени, команды рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у команд практически равные шансы на успех: победа «Динамо» в основное время идет за 2.40, вероятность — около 40%. Выигрыш красно-белых можно взять с коэффициентом 2.76 (35%), ничья предложена с котировкой 3.83 (25%).

Проход бело-голубых в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.53;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;

• 2:2 — за 11.0.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Красно-белые проводят неоднозначный сезон, но при этом очень качественно выступают против московских клубов — три победы и три ничьи в шести играх РПЛ против столичных оппонентов. Около месяца назад «Спартак» уже справился с «Динамо» (2:1), а в последних 10 очных матчах во всех турнирах выиграл шесть раз при всего двух поражениях. К тому же есть вероятность, что бело-голубые поберегут лидеров: парни Марцела Лички все еще борются за чемпионство, и 5 мая их ждет очередной тур. А для гостей Кубок России — шанс оставить хоть какое-то приятное впечатление о сезоне.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!