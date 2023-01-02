2 января в НХЛ состоится «Зимняя классика» — «Бостон» сыграет с «Питтсбургом». Встреча пройдет на стадионе «Фенвей» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Бостон» фаворитом. На его победу в основное время можно поставить за 1.93, вероятность — приблизительно 51%. Ничья доступна за 4.20 (21%), успех «Питтсбурга» — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их успеха принесет 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Вариант «Питтсбург» не проиграет» предложен за 1.87. Гандикап (+1.5) шайбы на команду Малкина доступен за 1.59.

Матч получится результативным? Тотал больше 5.5 гола идет за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.26.

На то, что счет в матче откроют хозяева, котировка — 1.68, на гостей — 2.20. Если команды не забросят в основное время, такой результат увеличит ставку в 58 раз.

Победа «Бостона» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.53, «Питтсбурга» — за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Бостон» — «Питтсбург»

«Бостон» очень мощно выступает в этом сезоне: выиграл 23 из 36 матчей и лидирует на «Востоке». В пассиве у «Брюинз» всего четыре поражения — правда, два из них случились в последних трех играх: против «Оттавы» (2:3 Б) и «Баффало» (3:4 ОТ).

«Питтсбург» проиграл четыре последних матча, суммарно пропустив 16 шайб. «Бостон», который лидирует по голам в НХЛ, наверняка неоднократно найдет путь к воротам соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.53.