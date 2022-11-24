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24 ноября, 19:15

Бразилия — Сербия: где смотреть матч чемпионата мира 24 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Неймар на тренировке сборной Бразилии.
Фото Global Look Press
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24 ноября Бразилия, один из главных фаворитов чемпионата мира в Катаре, проведет первый матч на групповом этапе, соперник — сборная Сербии. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток иранца Алиреза Фагани прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Бразилия
2:0
Сербия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение пентакампеонам: поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.48, что составляет примерно 66% вероятности. Успех «Белых орлов» предложен с котировкой 7.20 (13%), ничья идет за более вероятные 4.70 (21%).

Турнир в Катаре подарил уже несколько неожиданных результатов. Верите в победу Сербии? Ставка в 1000 рублей на успех европейцев принесет 7200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа Бразилии 2:0 идет за 6.90;

• успех 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.00.

Сборная Бразилии привезла в Катар мощное нападение: за «Селеасо» выступают Неймар, Винисиус, Рафинья и другие звезды. Индивидуальный тотал бразильцев больше 1.5 гола можно взять за 1.55, ИТМ1 (1.5) — за 2.47.

За сербов тоже выступают именитые нападающие — Александр Митрович и Душан Влахович. Индивидуальный тотал «Белых орлов» больше 1.5 мяча доступен за 4.00, обратный рынок предложен за 1.25.

Неймар на&nbsp;тренировке сборной Бразилии. За противостоянием Месси и Роналду все забыли про Неймара. Он напомнит о себе в матче против Сербии

Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.23.

Рынок на голы от обеих команд доступен с котировкой 1.88, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.92.

Также на матч предложен широкий выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что аут случится раньше нарушения правил, можно взять с коэффициентом 1.42.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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