Нидерланды

25 ноября сборная Нидерландов проведет второй матч на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. Очередным соперником команды Луи ван Гала станет Эквадор. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Халифа» и начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров из Алжира во главе с Мустафой Горбаль. Насладиться спектаклем в исполнении команд в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Нидерландов больше шансов набрать три очка. На успех «Оранье» можно поставить с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — примерно 56%. Триумф Эквадора доступен за самые крупные в линии 5.20 (18%), ничья — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выигрыш в 3800 рублей.

Эквадор не проигрывает восемь матчей подряд. На то, что серия продлится, котировка — 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.84. Но будьте аккуратнее, «верх» прошел только в одной из 11 встреч эквадорцев в 2022 году.

Вариант «обе забьют» доступен за приятные 1.95, противоположный результат — за 1.85.

Оба мяча в матче с Катаром Эквадор забил в первом тайме. На то, что они впервые отличатся в стартовые 45 минут с Нидерландами, котировка — 2.70.

Голландцы, напротив, дважды прошили ворота Сенегала после перерыва. Их дебютный гол во второй сорокапятиминутке идет за 4.60.

Пенальти можно взять за 2.64, удаление — за 4.50.

На этом чемпионате мира судьи охотно просматривают повторы с помощью ВАР. Подобное условие доступно за 3.00.

Эксперты считают наиболее вероятным точный счет 1:0 в пользу Нидерландов за 6.30.