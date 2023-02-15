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Сегодня, 17:15

«Брюгге» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Гонсалу Рамуш.
Фото Global Look Press
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15 февраля «Брюгге» и «Бенфика» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем стадионе бельгийцев «Ян Брейдель». Арбитр Давиде Масса из Италии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Бенфика

По мнению букмекеров, гости — серьезные фавориты: победа «Бенфики» предложена с котировкой 1.85, что составляет примерно 53% вероятности. Успех хозяев можно взять с коэффициентом 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш фаворита при благоприятном результате принесет 1850 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 2.02. К слову, «Брюгге» не уступает уже шесть матчей подряд.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.94. На групповом этапе бельгийский клуб играл очень оборонительно — в шести матчах с его участием было забито всего 11 голов (1.83 за 90 минут).

Обмен результативными ударами доступен за 1.84, вариант «обе забьют — нет» — за 1.96.

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На то, что одна из команд забьет дважды подряд, котировка — 1.75.

Можете сделать ставку на количество замен в матче: тотал больше 9.5 идет за 2.55, ТМ 9.5 — за 1.45.

Есть несколько необычных вариантов:

  • гол вратаря — за 100;

  • игрок покинет поле на носилках — за 9.00;

  • гол из-за пределов штрафной — за 2.60.

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