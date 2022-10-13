13 октября в ответном матче Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Аспмюра», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на успех «Арсенала» можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (20%), победу «Буде-Глимта» в 6.80.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что команда Хайкина не проиграет, оформите ставку за 2.75.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.22.

Эксперты вообще не сомневаются в результативности матча — тотал больше 2.5 оценили в 1.56.

Вариант «обе забьют» также весьма вероятен, коэффициент на него — 1.74.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 7.50;

• 1:2 — за 7.90;

• 0:1 — за 8.30.