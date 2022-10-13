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Сегодня, 17:15

«Буде-Глимт» — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 13 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года
Артем Белинин
Микель Артета, «Арсенал».
Фото Global Look Press

13 октября в ответном матче Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Арсеналом». Матч начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Аспмюра», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
13 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на успех «Арсенала» можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.90 (20%), победу «Буде-Глимта» в 6.80.

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что команда Хайкина не проиграет, оформите ставку за 2.75.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.71, Ф2(-1.5) — за 2.22.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Буде-Глимт» — «Арсенал»: Хайкин и Ко удивят Артету

Эксперты вообще не сомневаются в результативности матча — тотал больше 2.5 оценили в 1.56.

Вариант «обе забьют» также весьма вероятен, коэффициент на него — 1.74.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 7.50;

• 1:2 — за 7.90;

• 0:1 — за 8.30.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
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