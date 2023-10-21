21 октября в центральном матче футбольного уик-энда «Челси» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что победу в этой встрече одержат хозяева. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.39, это порядка 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.32 (29%), триумф «Челси» — за близкие 3.27 (29%).

Условие, при котором синие не уступят, котируется за 1.63. Правда, три последних дерби остались за «Арсеналом».

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.67. Три предыдущих матча на поле «Челси» завершились «низом».

Можете взять победу одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) идет за 2.29, Ф2(0) — за 1.66.

Обмен голами предложено оформить за 1.89, противоположный исход — за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.97.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал»

Вряд ли кто-то будет спорить, что «Арсенал» сейчас значительно более классная и сыгранная команда, нежели «Челси». Канониры дважды в этом сезоне обыграли «Сити», с шестью победами в восьми матчах делят первое место в АПЛ с «Тоттенхэмом». У Микеля Артеты из-за травм недоступны Тимбер, под вопросом участие Сака, Троссарда и Салиба. Впрочем, заменить их есть кем.

А вот у Маурисио Почеттино сложностей хватает: в лазарете до сих пор значатся семь игроков, еще пять сыграть вряд ли смогут. Выходит, аргентинцу придется снова «клеить» состав практически вслепую и надеяться на чудо. Но оно вряд ли произойдет.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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