Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
20 апреля ЦСКА и «Ахмат» сойдутся в 25-м туре РПЛ. Матч пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Рафаэля Шафеева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, москвичи — серьезные фавориты: победа ЦСКА предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 66% вероятности. Успех грозненцев можно взять за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).
Непоражение «Ахмата» в предстоящей встрече оценили солидными 2.71.
Наиболее ожидаемые экспертами итоги поединка отражают серьезное превосходство красно-синих:
• 1:0 и 2:0 — за 6.20;
• 2:1 и 1:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.88, обратный вариант дали за 1.93.
Поставить на то, что обе команды отличатся и пробьют тотал больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.17.
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