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ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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20 апреля ЦСКА и «Ахмат» сойдутся в 25-м туре РПЛ. Матч пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Рафаэля Шафеева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, москвичи — серьезные фавориты: победа ЦСКА предложена с котировкой 1.47, что составляет приблизительно 66% вероятности. Успех грозненцев можно взять за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 4.60 (20%).

Непоражение «Ахмата» в предстоящей встрече оценили солидными 2.71.

Наиболее ожидаемые экспертами итоги поединка отражают серьезное превосходство красно-синих:

• 1:0 и 2:0 — за 6.20;

• 2:1 и 1:1 — за 7.40.

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА — «Ахмат»: у грозненцев поражения в четырех последних турах

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.88, обратный вариант дали за 1.93.

Поставить на то, что обе команды отличатся и пробьют тотал больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.17.

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«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 20 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире