18 февраля в полуфинале турнира ATP 500 в Роттердаме вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч начнется приблизительно в 17.05 по московскому времени. В России трансляция игры недоступна. Счет личных встреч — 4:2 в пользу чемпиона US Open-2021.

Букмекеры считают Медведева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 4.30 (18%).

Ставка в 1000 рублей на болгарина в случае его выхода в финал принесет выплату в 4300 рублей.

Все четыре победы над этим соперником Медведев одержал всухую. На его триумф 2:0 по сетам котировка — 1.65.

В матчах против ван де Зандсхулпа и Оже-Альяссима Даниил затратил для победы не более 19 геймов. ТМ 20.5 в предстоящей игре доступен за 2.07, ТМ 21.5 — за 1.90.

В каждой встрече на турнире Медведев оформлял минимум четыре брейка. На ТБ 3.5 взятых гейма на подаче соперника от российского теннисиста коэффициент — 1.85, на ТМ 3.5 — тоже 1.85.

На этом турнире Даниил не сломал еще ни одной ракетки, хотя известен своим буйным нравом. Если считаете, что вторая ракетка России сорвется в игре с Димитровым и размозжит ракетку о корт, возьмите такое условие за 4.50.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров

Медведев прибавляет от матча к матчу: если во встрече с Давидовичем-Фокина он часто терял свою подачу и играл нестабильно, то в битвах с Ботиком и Оже показал, благодаря чему ранее был первой ракеткой мира. Даниил доминировал над противниками, особенно здорово действуя на приеме — всего на этом турнире он взял подачу конкурентов уже 16 раз за три раунда.

Димитров играет достаточно мягко и не обладает сокрушительной подачей. Медведев наверняка будет уверенно справляться с ней и надавливать на болгарина в розыгрышах, благодаря чему сделает не один брейк. Даже Оже потерял подачу четырежды, столько же проигранных своих геймов стоит ждать от Григора.

Рекомендуемая ставка: Медведев сделает четыре и более брейка в матче за 1.85.