Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: бодрая форма россиянки позволит ей пробиться в четвертый круг

Прогноз на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко 7 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

7 июля на Уимблдоне первая ракетка России Дарья Касаткина сразится со вторым номером Белоруссии — Викторией Азаренко. Встреча начнется не ранее 16.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:0 в пользу белорусской теннисистки.

Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» нацелен поквитаться за осечку против «Црвены Звезды». Получится ли обыграть «Фенербахче»?

При этом Касаткина идет очень серьезным фаворитом предстоящей игры. На ее победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Азаренко доступен за 2.54 (35%).

Ставка в 1000 рублей на викторию Виктории в случае ее выхода в четвертый круг принесет выплату в 2540 рублей.

При этом эксперты полагают, что Касаткина не просто победит, а, вероятно, сделает это в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 2.20.

На то, что Азаренко возьмет хотя бы одну партию, предложено поставить за 1.63.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. При этом в двух первых матчах Дарья отдала соперницам всего семь геймов.

Кстати, ее победу с форой (-2.5) гейма можно взять за 1.76. Если же видите победителем Азаренко, подстрахуйте ее с (+2.5) за 2.08.

Даниил Медведев. Медведев проваливает «Шлемы» в 2023 году. Но на Уимблдоне серия неудач прервется

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Виктория Азаренко

Касаткина удивляет: после мощного выступления в Истбурне (проиграла в финале Киз) она уверенно прошла два круга на Уимблдоне. Да, соперницы — Долхайд и Беррейдж — были не выдающегося уровня, но то, как легко Дарья с ними справилась, вызывает восхищение и надежду на длительное пребывание на турнире.

Да, личные встречи с Азаренко у россиянки не клеились: два поражения и снятие с третьего матча. Однако девушки ни разу не бились на траве, а на этом покрытии чувствуется, что Касаткина может не просто составить конкуренцию, но и достаточно быстро расправиться с белоруской.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.92.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
3
0
Читайте также
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года