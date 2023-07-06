Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июля российская теннисистка Мирра Андреева проведет второй матч на Уимблдоне. Ее соперницей за право выйти в третий раунд турнира станет чешка Барбора Крейчикова. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу на корте не встречались.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Адриан Маннарино: у первой ракетки России снова возникнут проблемы с колючим французом

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Крейчикову серьезным фаворитом матча. На ее победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Андреевой доступен за 3.57 (24%).

Верите в 16-летнюю российскую звездочку? Ставка в 1000 рублей на Мирру в случае ее выигрыша принесет выплату в 3570 рублей.

Однако вы можете серьезно подстраховать россиянку с форой (+4.5) по геймам за 1.80. В то же время Ф2(-4.5) идет за 2.02.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.83, ТМ 20.5 — за 1.98.

Эксперты убеждены, что у Андреевой не получится выиграть даже один сет. На такое условие котировка — 1.95. На победу Крейчиковой 2:0 — 1.79.

В первом круге девушки на двоих сыграли пять партий, но ни в одной из них не было тай-брейка. Отсутствие его и в этом матче оценено в 1.28, наличие — в 3.42.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Барбора Крейчикова

У Крейчиковой намного больше опыта в сравнении с Андреевой: чешка на 11 лет старше и провела на 15 матчей больше на траве, чем россиянка. Перед стартом Уимблдона она достаточно успешно заехала в Бирмингем — дошла до финала, где проиграла Остапенко.

Для Мирры это первый опыт игры на покрытии. И пока она справляется очень хорошо, выиграв четыре встречи с учетом квалификации. Однако в последних двух она испытала серьезные проблемы: не закрыла второй сет против немки Корпач в отборе и победила только в трех, а еще провела тяжелый поединок с Ван Сиюй 5 июля. Спустя сутки ей предстоит матч с Крейчиковой, поединок которой сложился значительно легче.

Хотелось бы ошибиться, но, вероятно, юной россиянке не хватит времени на восстановление. Ну и разница в умении играть на траве все же скажется.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 20.5 за 2.29.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 6 июля 2023 года