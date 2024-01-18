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Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ 18 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик» 18 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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18 января московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет «Нефтехимик». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск», эфир стартует в 19.15 мск.

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Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами: победа бело-голубых в основное время доступна с котировкой 1.55, вероятность — около 63%. Триумф коллектива из Нижнекамска предложен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход встречи. Коэффициент на ничью — 4.80 (19%).

Успех москвичей с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.30, этот рынок на гостей идет за солидные 3.50.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставки с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.67, Ф2(+1) — за 2.13;

• Ф1(-2) — за 2.40, Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.35.

Комбинированный вариант с победой «Динамо» и ТБ 4.5 предложен за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Нефтехимик»

Нижнекамцы — не самый простой соперник для москвичей: в семи из предыдущих 10 очных поединков они забросили минимум по две шайбы, в том числе и в этом сезоне. Команды встречались в декабре, и «Динамо» победило лишь в овертайме (3:2). Подопечные Олега Леонтьева находятся в неплохой форме: добыли шесть побед в предшествующих 10 играх регулярки и лишь в одном матче за этот промежуток отличились менее двух раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.68.

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