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Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Друзья PARI увидели триумф команды Гвардиолы

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Финальный матч Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл итальянский «Интер», можно было посмотреть в Москве благодаря компании PARI.

Популярный букмекер собрал гостей, среди которых было немало известных журналистов и людей из мира спорта, в бизнес-центре на Овчинниковской набережной. Им предложили программу вечера, которая по увлекательности как минимум не уступала футболу, который показали «Манчестер Сити» и «Интер». На разогреве выступили популярные стендап-комики, а сам матч прокомментировал Михаил Моссаковский, также представший в амплуа диджея.

Гильермо Абаскаль. «Локомотив» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ-2022/23. Самый прибыльный матч — «Спартак» — «Пари НН»

Кроме того, гости вечера могли отрепетировать события будущего матча в популярном футбольном симуляторе на консолях последнего поколения, сыграть в кикер или сабсоккер — разновидность футбола, в который играют один на один, сидя за специальным прозрачным столом. Также большой популярностью пользовались бирпонг и пивное казино, где нужно было продегустировать и угадать сорт пенного.

Для азарта можно было воспользоваться фрибетом от PARI и поставить на одного из финалистов. Согласно статистике, собранной аналитиками компании, явным фаворитом был «Манчестер Сити», который перед решающим матчем выбирали более 80 процентов игроков. И команда под управлением Хосепа Гвардиолы подтвердила свой статус.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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