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Сегодня, 10:15

«Фенербахче» — «Башакшехир»: прогноз на финал Кубка Турции 11 июня 2023 года

Прогноз на финал Кубка Турции «Фенербахче» — «Башакшехир» 11 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Фенербахче» на тренировке перед финалом Кубка Турции.
Фото Официальный сайт «Фенербахче»
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11 июня состоится финал Кубка Турции: в матче за трофей сойдутся одни из лучших клубов страны — «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», который еще ни разу не побеждал в турнире. Игра пройдет на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Фенеру»: поставить на успех «желтых канареек» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «сов» доступен с котировкой 4.70 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.89 (24%).

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Также доступны ставки на успех команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Этот рынок на «Фенер» предложен за 1.39, на «Истанбул» — за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода финала выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.80;

• победа «Фенербахче» 1:0 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.42.

Аналитики верят, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.99. Вот только в четырех последних встречах команд они лишь раз забили на двоих хотя бы три мяча.

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Прогноз и ставка на финал Кубка Турции «Фенербахче» — «Башакшехир»

«Фенер» провел гораздо более сильный сезон: в чемпионате финишировал вторым и опередил «Истанбул», который пришел пятым, на 18 очков. В Кубке «желтые канарейки» без больших проблем прошли все стадии до финала, а вот соперник испытал сложности уже в 1/8, когда только в серии пенальти обыграл «Карагюмрюк». А в полуфинале «совы» лишь в овертайме дожали «Анкарагюджю». Также в этом сезоне «Фенербахче» дважды обыграл «Башакшехир» в чемпионате (1:0 и 2:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» за 1.74.

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