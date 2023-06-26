26 июня третья ракетка мира Елена Рыбакина в первом круге турнира в британском Истборне сыграет с китаянкой Ван Сиюй. Встреча начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу москвички.

Рыбакина — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Ее победа оценена коэффициентом 1.18, вероятность такого исхода — примерно 80%. Успех Ван Сиюй идет за 5.00 (20%).

Хочешь стать обладателем 5000 рублей? Ставка в 1000 рублей на китаянку в случае ее выигрыша принесет заветную сумму.

Правда, в двух очных матчах Рыбакина не отдала Сиюй ни одной партии. Ее триумф со счетом 2:0 доступен за 1.52.

Также можете присмотреться к ставке на успех казахстанской теннисистки с форой (-5.5) гейма за 2.06 или с (-4.5) за 1.62.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.98, ТМ 20.5 — за 1.77.

Выиграет ли Ван Сиюй восемь и более гейма в предстоящей встрече? На такое условие выставлена котировка — 1.76.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Ван Сиюй

В середине июня Энди Роддик смело предположил, что ближайший Уимблдон снова выиграет Елена Рыбакина. Американец подкрепил мнение, назвав теннисистку из Казахстана лучшей при игре на траве. Однако первый турнир на покрытии этим летом она не выиграла, неожиданно уступив в Берлине Донне Векич. Правда, хорватка сама неплохо играет на траве — пять раз выходила в полуфинал турниров WTA, а в Германии вовсе добралась до решающего матча.

Несмотря на ранее поражение в Берлине, в Истборне Рыбакина снова является главным фаворитом. А первый круг должен стать для нее легкой прогулкой, ведь китаянка Ван Сиюй никогда не показывала высоких результатов на быстрых кортах. Плюс она провела здесь уже два матча квалификации и должна немного подустать, так что Елена проблем не испытает.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина выиграет меньше 12.5 гейма за 1.71.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки