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Сегодня, 12:15

Елена Рыбакина — Ван Сиюй: прогноз на матч WTA Истборн 26 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Истборн Елена Рыбакина — Ван Сиюй 26 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Елена Рыбакина.
Фото Getty Images
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26 июня третья ракетка мира Елена Рыбакина в первом круге турнира в британском Истборне сыграет с китаянкой Ван Сиюй. Встреча начнется не ранее 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу москвички.

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Рыбакина — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Ее победа оценена коэффициентом 1.18, вероятность такого исхода — примерно 80%. Успех Ван Сиюй идет за 5.00 (20%).

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Правда, в двух очных матчах Рыбакина не отдала Сиюй ни одной партии. Ее триумф со счетом 2:0 доступен за 1.52.

Также можете присмотреться к ставке на успех казахстанской теннисистки с форой (-5.5) гейма за 2.06 или с (-4.5) за 1.62.

Тотал больше 20.5 гейма можно оформить за 1.98, ТМ 20.5 — за 1.77.

Выиграет ли Ван Сиюй восемь и более гейма в предстоящей встрече? На такое условие выставлена котировка — 1.76.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Ван Сиюй

В середине июня Энди Роддик смело предположил, что ближайший Уимблдон снова выиграет Елена Рыбакина. Американец подкрепил мнение, назвав теннисистку из Казахстана лучшей при игре на траве. Однако первый турнир на покрытии этим летом она не выиграла, неожиданно уступив в Берлине Донне Векич. Правда, хорватка сама неплохо играет на траве — пять раз выходила в полуфинал турниров WTA, а в Германии вовсе добралась до решающего матча.

Несмотря на ранее поражение в Берлине, в Истборне Рыбакина снова является главным фаворитом. А первый круг должен стать для нее легкой прогулкой, ведь китаянка Ван Сиюй никогда не показывала высоких результатов на быстрых кортах. Плюс она провела здесь уже два матча квалификации и должна немного подустать, так что Елена проблем не испытает.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина выиграет меньше 12.5 гейма за 1.71.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
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