КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Фиорентина» — «Базель»: прогноз на матч Лиги конференций 11 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель» 11 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Софьян Амрабат.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

11 мая во Флоренции состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором итальянская «Фиорентина» сыграет со швейцарским «Базелем». Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.45 мск. Обслужить игру доверено французу Франсуа Летексье.

Лига конференций. 1/2 финала
11 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Базель

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Фиорентины» значительно больше шансов на победу. Оформить ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 73% вероятности. Ничья идет за 5.41 (18%), успех «Базеля» — за 8.25 (9%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8250 рублей.

«Базель» проиграл всего три из 13 матчей на выезде в 2023 году. На то, что команда Хайко Фогеля увезет из Италии хотя бы ничью, котировка — 3.26.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.32. У «Фиорентины» только одна из шести игр в плей-офф ЛКФ получилась «низовой».

Обмен голами можно взять за 1.98, противоположный результат — за 1.84.

Команда Александра Кокорина очень ярко выступает в весенней части еврокубков — хотя бы в одном матче в противостояниях с «Брагой», «Сивасспором» и «Лехом» забивала по четыре мяча. ИТБ1 (2.5) оценен в 2.25, ИТБ1 (1.5) идет за 1.45.

Взять проход итальянского клуба в финал турнир уже сейчас можно за 1.31, швейцарского — за 3.37.

Анхель ди&nbsp;Мария (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Севилья»: Аллегри и Мендилибар будут осторожничать в полуфинале

Прогноз и ставка на мая «Фиорентина» — «Базель»

Приоритеты «Фиорентины» в конце сезона очевидны. Команда из Флоренции уже не поборется за места в еврокубках и финиширует чуть выше середины таблицы серии А, поэтому единственная цель — выиграть Лигу конференций. Тем более оставшиеся в турнире соперники «фиалкам» точно по плечу.

Клуб Александра Кокорина в плей-офф действует беспощадно: одержал как минимум одну разгромную победу над каждым из трех противников. И только одну встречу завершил «низом» по голам. Для «Фиорентины» будет важно так же мощно начать полуфинал, поэтому от хозяев стоит ждать отчаянной агрессии на поле.

«Базель», который идет только пятым в швейцарском чемпионате и проигравший всухую два из четырех предыдущих матчей, вполне может попрощаться с шансами на финал уже во Флоренции.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.82.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Базель
ФК Фиорентина
0
Читайте также
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» — «Севилья»: прогноз на полуфинал Лиги Европы 11 мая 2023 года