2 июля на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока встретятся молодежные сборные Франции и Украины. Соперников по четвертьфиналу чемпионата Европы среди игроков до 21 года рассудит арбитр Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Поединок стартует в 22.00 по московскому времени. В России посмотреть турнир легально не получится.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.65, это около 58% вероятности. Выигрыш украинцев предложен с котировкой 5.41 (18%). Ничья доступна за 3.91 (24%).

На групповом этапе парни Руслана Ротаня не уступили ни разу. Ставка на желто-синих при благоприятном исходе принесет выплату в 5410 рублей.

Правда, эксперты считают, что у Франции все равно больше шансов на полуфинал. Проход коллектива Сильвена Риполля идет за 1.32, на участие украинцев в 1/2 финала дали 3.39.

Средняя результативность французов в трех матчах группы — 2.3 метких удара за 90 минут. Украина на этом отрезке оформила 1.6 мяча. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.90, ТМ 2.5 — за эти же 1.90.

Команды огорчили друг друга в четырех из семи предыдущих очных поединков. Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.92. На «обе забьют — нет» дали 1.87.

Два из трех самых вероятных итога противостояния, по версии Olimpbet, указывают на сухую викторию «Трехцветных»:

Прогноз и ставка на матч Франция — Украина

Перед стартом Евро-2023 эксперты называли коллектив Сильвена Риполля одним из главных фаворитов турнира. Пока «Трехцветные» оправдывают эти прогнозы: обыграли Италию, Норвегию и Швейцарию с общим счетом 7:2 и стали самой результативной сборной группового этапа. Особенно зажгли Брэдли Барколя и Амин Гуири — 2+1 и 1+1 по «гол+пас» соответственно.

Желто-синие тоже хороши: без поражений прошли группу с Испанией, Хорватией и Румынией. Более того, после двух туров украинцы шли без пропущенных мячей, но статистику подпортила перестрелка с «Красной фурией» (2:2).

К четвертьфиналу команда Руслана Ротаня получит подкрепление в лице Михаила Мудрика: вингер «Челси» еще не провел на чемпионате Европы ни минуты — всему виной травма. Но накануне плей-офф поправился и рвется на поле. На атакующем потенциале это скажется в лучшую сторону, но пройти фаворита вряд ли поможет — класс и опыт отлично сыгранных французов все же выше.

Рекомендуемая ставка: победа Франции и ТБ 3.5 за 1.89.

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