Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Англия — Португалия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 2 июля 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Англия — Португалия 2 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Харви Эллиотт (молодежная сборная Англии).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

2 июля молодежные сборные Англии и Португалии продолжат программу четвертьфиналов чемпионата Европы среди игроков до 21 года. Встреча пройдет на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Судья из Словении Раде Обренович даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Посмотреть этот матч легально в России не получится.

Чемпионат Европы U21. 1/4 финала
02 июл, 19:00. ()
Англия U21
Португалия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами «Молодых львов»: поставить на победу британцев в основное время предлагают с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш португальцев оценен котировкой 4.02 (24%) — это наименее ожидаемый исход. На ничью дали чуть больше — 3.57 (27%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет 4020 рублей.

Эксперты считают, что у Португалии меньше шансов на выход в 1/2 финала. Промоушн коллектива Руя Жорже идет за 2.66, полуфинал с участием Англии — за 1.47.

Из всех поединков команд в группе лишь один пробил «верх» по результативным ударам: португальцы одолели Бельгию (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Парни Ли Карсли завершили все три матча группового турнира одинаково — 2:0 в свою пользу. Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча в исполнении «Молодых львов» можно взять за 1.99.

Соперники поразили ворота друг друга только в одном из шести последних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Плюс не надо забывать, что англичане на Евро-2023 не пропустили еще ни разу. Успех британцев с сухим счетом стоит за 3.05.

Два из трех наиболее вероятных, по мнению аналитиков, итога противостояния указывают на викторию сборной Англии:

  • 1:1 — за 6.20;

  • 1:0 — за 7.20;

  • 2:1 — за 7.75.

Француз Брэдли Баркола в&nbsp;матче против Норвегии. Украина ждет восстановившегося Мудрика. Против него Франции будет нелегко

Прогноз и ставка на матч Англия — Португалия

«Молодые львы» — одни из главных фаворитов молодежного Евро. В группе британцы прихлопнули Чехию, Израиль и Германию с общим счетом 6:0. Среди лучших бомбардиров и ассистентов турнира идут Эмил Смит-Роу из «Арсенала» и Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест» — у первого два забитых мяча, у второго столько же результативных передач. Не слишком отстают от партнеров Джейкоб Рэмзи, Кэмерон Арчер и Энтони Гордон — у всей троицы 1+1 по «гол+пас».

Руй Жорже и компания раскачались к концу группового этапа: стартовали с неожиданного поражения от хозяев Евро-2023 — Грузии (0:2). Затем поделили очки с Нидерландами (1:1), а в разборке за плей-офф лишь благодаря пенальти на 89-й минуте одолели Бельгию (2:1).

Среди всех четвертьфиналистов Португалия вторая с конца по результативности (три метких выстрела) — меньше только у Израиля (два). Да и по пропущенным тоже — ворота Селтона Биаи прошили четыре раза. Хуже всех по этому показателю Швейцария — восемь.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал Англии больше 1.5 гола за 1.99.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Нефтчи»: где смотреть матч Кубка Премьер 1 июля 2023 года онлайн в прямом эфире