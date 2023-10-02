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«Фулхэм» — «Челси»: Почеттино и компания не уступят в дерби

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 2 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Михаил Мудрик в матче против «Брайтона».
Фото Global Look Press
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2 сентября в заключительном матче седьмого тура чемпионата Англии сойдутся клубы из Лондона — «Фулхэм» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» и начнется в 22.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит поединок арбитр Тим Робинсон.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
02 окт, 22:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Челси

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Челси», на победу которого выставлен коэффициент 2.05. Вероятность этого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.53 (28%), успех «Фулхэма» — за 3.78 (24%).

В прошлом сезоне «дачники» очень здорово противостояли синим — в двух матчах набрали четыре очка. На то, что они не уступят в предстоящей игре, котировка — 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 идет за 1.83.

В четырех последних матчах с участием «Челси» не было обмена голами: условие «обе забьют» предложено за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.96.

Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в этой встрече у нападающего гостей Армандо Броя (2.95). В составе хозяев стоит последить за Карлушем Винисиусом (4.00).

Команда Маурисио Почеттино в сентябре очень блекло выглядела в атаке — забила всего один мяч. ИТМ2 (1.5) можно взять за 1.73, ИТБ2 (1.5) — за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Челси»

«Челси» на неделе прервал серию из трех матчей без побед, одолев в Кубке лиги «Брайтон» (1:0). Единственный мяч в этой встрече и в сентябре за синих забил Николас Джексон. Таким образом, все четыре игры лондонцев в первой трети осени оказались низовыми.

«Фулхэм» тоже забивает немного — в шести турах оформил пять голов. Несмотря на это, команда под руководством Марку Силвы идет в таблице выше синих, набрав восемь очков против пяти у соперника. И все-таки есть ощущение, что победой над «Брайтоном» «Челси» сбросил с себя невидимые оковы и вот-вот должен реабилитироваться за неудачу на старте сезона. Думаю, ждать от гостей поражения на «Крэйвен Коттедж» не стоит.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.69.

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