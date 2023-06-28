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Гаити — Мексика: прогноз на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 30 июня 2023 года

Прогноз на матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Мексика 30 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Гильермо Очоа (сборная Мексики).
Фото Global Look Press
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30 июня на стадионе «Юниверсити оф Финикс» состоится поединок группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. В американском штате Аризона схлестнутся лидеры квартета B — сборные Гаити и Мексики. Судья из Гватемалы Вальтер Лопес даст стартовый свисток в 05.00 по московскому времени. Посмотреть матч легально в России не получится.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают номинальных гостей безоговорочными фаворитами: поставить на успех мексиканцев можно с коэффициентом 1.32, это около 72% вероятности. Выигрыш «Гренадеров» предложен с котировкой 8.75 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Даже на ничью дали больше — 5.60 (17%).

После первого тура сборная Гаити идет на второй строчке группы B и уступает «Майя» лишь по дополнительным показателям. Верите во вторую подряд викторию парней Габриэля Пеллегрино? Ставка на хозяев при благоприятном исходе принесет выплату в 8750 рублей.

В первом туре Мексика разгромила Гондурас (4:0), а до этого устроила перестрелку с Камеруном в товарищеской игре (2:2). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.61, ТМ 2.5 — 2.32.

В стартовом поединке группового этапа «Гренадеры» одолели Катар, но все же получили от хозяев ЧМ-2022 одну пробоину (2:1). Тогда как зеленые сыграли на ноль. Рынок на обмен точными выстрелами в очном противостоянии представлен за 2.01. На «обе забьют — нет» дали 1.81.

В XXI веке соперники пересекались дважды — в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ в 2009 и 2019 годах. В каждом случае мексиканцы побеждали всухую (4:0 и 1:0 соответственно). Очередной триумф «Майя» без пропущенных мячей оценили в 2.01.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу зеленых. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч Гаити — Мексика

Обе сборные стартовали на групповом этапе с побед, но это не значит, что к очному поединку они подходят в равном положении. «Майя» в 2023 году не знают поражений: в товарняках сыграли вничью с США (1:1) и Камеруном (2:2), а также прихлопнули Гватемалу (2:0). А Золотой кубок КОНКАКАФ начали с разгрома Гондураса (4:0).

На первый взгляд у «Гренадеров» тоже все прекрасно: разобрались с Катаром (2:1) в первом туре, в Национальной лиге КОНКАКАФ идут на серии из пяти викторий подряд с общим счетом 22:5. Но только если не учитывать уровень сопротивления — за это время Гаити обыграли Бермудские острова (3:1) и по два раза Гайану (6:2 и 6:0) с Монтсерратом (3:2 и 4:0). С соперниками чуть выше классом у коллектива Габриэля Пеллегрино тут же возникают проблемы — например, уступили гватемальцам в товарищеской игре (1:2).

В очных противостояниях солидное преимущество на стороне Мексики: два успеха без пропущенных мячей в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ-2009 (4:0) и полуфинале-2019 (1:0). И это не говоря о встречах XX века. С 1953-го по 1981-й Мексика не уступила ни разу — 4 триумфа и ничья, общий счет 18:2. Плюс не надо забывать, что в воротах «Майя» по-прежнему находится Гильермо Очоа — кипер привык показывать магию в больших турнирах и сделает все, чтобы усмирить и без того не самую грозную атаку гаитян.

Рекомендуемая ставка: победа Мексики с сухим счетом за 2.01.

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Сборная Гаити по футболу
Сборная Мексики по футболу
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