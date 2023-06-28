28 июня пятая ракетка планеты Стефанос Циципас во втором круге турнира ATP Мальорка сыграет с немцем Янником Ханфманном. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16.30 по московскому времени, в России их матч показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу грека.

Возможно, в том числе поэтому Стефанос — фаворит предстоящей игры. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.24, что приблизительно 80% вероятности исхода. На триумф Ханфманна выставлена котировка — 3.92 (20%).

Ставка в 1000 рублей на немецкого игрока в случае его выигрыша принесет выплату в 3920 рублей.

Эксперты предполагают, что Циципас не испытает проблем и пройдет дальше по итогам двух сетов. На его победу 2:0 коэффициент — 1.77.

Правда, вы можете подстраховать Ханфманна с помощью форы по геймам — Ф2(+3.5) идет за 1.95. А Ф1(-3.5) — за 1.83.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.83, ТМ 22.5 — за 1.95.

Считаете, что Циципас не позволит сопернику добраться даже до тай-брейка? ИТБ1(12.5) оценен в 1.57, ИТМ1 (12.5) — в 2.31.

На то, что соперники дважды и более раз возьмут чужую подачу в первой партии, котировка — 2.45, на ТМ 1.5 — 1.48.

Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Янник Ханфманн

Циципас продолжает разочаровывать своих поклонников результатами на траве: грек провел в Штутгарте и Галле три матча, проиграв два из них. Причем уступил Стефанос отнюдь не «королям» покрытия: в первом случае его одолел Гаске, а во втором — Харри. И даже Баррера пятая ракетка планеты переиграла с большим трудом, отыграв сет и брейк.

Ханфманн тоже не блещет, но ему это разрешено по статусу и рейтингу. Впрочем, в Галле он навязал борьбу Рублеву (проиграл первый сет на тай-брейке), а на Мальорке в первом круге разгромил Качина (отдал всего три гейма). Учитывая то, что немец обладает очень хорошей подачей, ему вполне по силам оказать сопротивление находящемуся не в лучшей форме Стефаносу.

Рекомендуемая ставка: Ханфманн выиграет 11 и больше геймов за 1.87.

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