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Григор Димитров — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 14 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Шанхай Григор Димитров — Андрей Рублев 14 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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14 октября российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале шанхайского «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч ничейный — 3:3.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, что примерно 62% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 2.36 (38%).

Триумф российского теннисиста с форой (-2.5) гейма идет за 2.04, виктория болгарина с превосходством (+2.5) — за 1.82.

Тотал больше 23.5 гейма оценен в 2.03, ТМ 23.5 — в 1.83.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Рублева за 2.47. Так завершились два из трех последних очных матчей между соперниками.

Считаете, что в этой игре будет три сета? Да — 2.20, нет — 1.60.

Выигрыш Димитровым хотя бы одной партии увеличит сумму ставки в 1.5 раза.

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Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Андрей Рублев

Димитров показывает потрясающий теннис в Шанхае. Один только тот факт, что болгарин обыграл в четвертьфинале Алькараса, говорит о многом. Но и в других встречах он был восхитителен — без потери сета прошел Вукича, Хачанова и Харри. Рублев тоже не отдал на этом турнире ни одной партии — одолел французов Гали, Маннарино и Умбера, выбил Пола.

Андрей играет мощно и на скорости, Григор — более плавно и элегантно, за счет чего может доставить россиянину проблем. В любом случае нынешняя форма спортсменов и равенство в личном противостоянии говорят о том, что предстоящая битва может быть очень упорной. Предположу, что двумя сетами она не ограничится.

Рекомендуемая ставка: три партии в матче за 2.20.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Григор Димитров
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